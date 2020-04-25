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港府上訴…港青辱五星旗 社服令改囚20天

世界日報 / 香港新聞組╱香港25日電

香港一名21歲冷氣技工學徒去年9月在沙田新城巿廣場集會中踐踏五星旗，早前認罪後被判200小時社會服務令。律政司不滿刑期過輕，申請覆核，上訴庭昨改判被告監禁20日，成為反修例風暴以來，首次有被控侮辱五星旗罪的示威者判囚。

明報報導，被告羅敏聰聞判時表現冷靜，律師透露，被告對裁決失望，但刑期不算長，「就當藉機會入去探下手足」，會否上訴仍待研究。

上訴庭斥責被告侮辱五星旗的行徑惡劣，「嚴重貶損了五星旗所代表的國家尊嚴」，不過表明不會定下量刑指引，但羅列出6個因素作量刑考慮。

五星旗

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