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香港文憑試首日 5人生病缺考 1人發燒遭勸退

世界日報 / 香港新聞組╱香港25日電
文憑試首日6人因病缺席，1女生發燒赴考遭勸退。 香港中國通訊社
文憑試首日6人因病缺席，1女生發燒赴考遭勸退。 香港中國通訊社

受疫情一延再延的中學文憑試（DSE）昨天開考，首科視覺藝術有逾3300名考生，涉及51個試場，最終5人因病缺席。試場外有1名考生稱發燒並服用了退燒藥，希望可應試，經考評局協調後離場；此外，則無考生因體溫超過耳溫38℃而被臨場拒考。

綜合文匯報、明報報導，許多考場防疫嚴格，考生進入校園前要先用酒精搓手液清潔雙手，向學校職員遞交「健康申報表」，並須通過紅外線自動感應偵測，考場座位也達1.8米。

報導指出，在大圍樂道中學考場，昨晨有家長偕同女兒到校外，家長表示女兒前晚開始發燒，昨早仍未退，吃了退燒藥，希望可應試。考評局其後證實該考生申報有急性呼吸道病徵，沒有應考，後來自行離開。

文憑試首日6人因病缺席，1女生發燒赴考遭勸退。 香港中國通訊社
文憑試首日6人因病缺席，1女生發燒赴考遭勸退。 香港中國通訊社

今年外界特別關注考生入試場的安排，考評局秘書長蘇國生表示，為加強防疫，政府已為考生準備了約20萬支酒精搓手液，加上近期的確診數字有回落趨勢，蘇國生有信心能順利舉行考試至5月25日。

據報導，考評局共接獲178名日校考生及120名自修生因病、身處外地或未完成隔離檢疫等原因而要求退出考試，其中78名為內地考生。整體而言，考試流程和公共交通等方面大致暢順。

試場探熱問題一度引起考生焦慮，擔心臨場因體溫過高被拒考。昨天有3名考生額探超標，可能因太緊張、趕去試場令體溫升高，他們稍休息後再接受耳探量體溫即合標準，獲准考試。

考評局說，在178名退考的日校考生中，有18人已申請成績評估，考評局提醒，如因病缺席而要申請成績評估，必須在21天內提交醫生證明文件，逾期將不獲處理。

由於文憑試昨日順利開考，大學聯招（JUPAS）昨日宣布各項相關日程亦會順延，包括學生更新選報各大學課程志願的最後限期會延至6月3日，而聯招放榜結果則會於8月13日公布，較原有安排略遲3天。

中文大學則因應文憑試4個核心科將於下周一至5月5日舉行，考慮在此期間讓各部門彈性上班安排，分散人流；港大校長張翔、副校長何立仁等連同一眾學生大使製作打氣短片，鼓勵考生積極迎戰文憑試。

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