緬甸武裝衝突3砲彈掉落 中國境內學校被擊中

中國與緬甸邊境23日晚上發生武裝衝突，中國境內一所學校的房舍和一些車輛被子彈擊中，暫無人員傷亡的消息。

據央視國防軍事頻道官方微博消息，武裝衝突發生在23日晚上11時左右，地點是緬甸北部邊境城鎮木姐。一座加油站受到襲擊，砲火波及中國邊境城鎮姐告。

有目擊者稱，三發砲彈和數發子彈落入中國境內。目前，中國城鎮姐告的邊貿口岸受此影響已暫時關閉。

美國之音報導，另據由流亡泰國的緬甸人創辦的伊洛瓦迪網站（Irrawaddy.com）消息證實，中緬邊界所有過境點從23日開始一律關閉。這個關閉的命令是雲南省政府頒布的。關閉的目的不是為了阻止緬甸境內的武裝衝突蔓延到中國境內，而是為了防止新冠肺炎疫情從緬甸流入中國。

雲南省政府的通知說，為了防止病毒的回流，中國將在所有過境點部署警察和軍人。一切貿易活動和人員往來都將暫停。關閉期限為60天。

如果有人違反規定跨越邊境，將會被處以罰款和監禁。

緬甸境內的少數民族為了爭取自治，時常會與前來鎮壓他們的政府軍發生武裝衝突。這些衝突也會波及中國一側，造成一些傷亡。受戰亂影響，許多緬甸邊民逃入中國境內。

中國政府與緬甸軍方領導人長期保持密切聯繫。今年1月，中國國家主席習近平還訪問了緬甸。但緬甸國內一直存在著反華的情緒。在緬甸北部，人們明顯可以感受到中國的影響力。

另據國防部網站消息，國務委員兼國防部長魏鳳和24日同緬甸國防部長盛溫通電話。

魏鳳和介紹了目前中國防控新冠肺炎疫情形勢。他說，中國度過了抗疫最困難時期，疫情防控向好態勢進一步鞏固，生產生活秩序加速恢復。中國軍隊堅定支持緬方抗擊疫情的努力，將向緬甸軍隊提供力所能及的援助，同緬方加強抗疫合作和邊境管控，共同遏制疫情在邊境地區蔓延。

盛溫介紹了緬甸國內新冠肺炎疫情防控形勢，感謝中方給予支持幫助。