孫力軍情婦被查？這兩位央視女主播都「好著呢」

中紀委19日通報公安部副部長孫力軍涉嫌違紀接受調查後，據傳他的多名央視情婦也被帶走調查。海外傳聞央視女主播董卿及李思思捲入，但知情人透露，董卿之前在上海照顧母親，已於幾天前回到央視工作，一切安好。李思思則據稱將於下月主持央視的國際護士節文藝晚會，她本人也在微博留言「好著呢」。

封面新聞報導，有媒體24日電話聯繫到了董卿在北京的一位主持人同行。這位同行是北京一位著名主持人，與董卿是多年好朋友，和董卿經常保持聯繫。

據報導，他透露，董卿之前在上海照顧母親，已於幾天前，從上海回到北京央視開始工作。這位主持人還透露，董卿目前一切都安好。

報導指出，李思思據傳將於5月12日主持央視的國際護士節文藝晚會。李思思23日也親自出面「回應」傳聞。先是李思思的丈夫在微博中分享了兩張圖片，一張內容為「蝦扯蛋」（指胡說八道），另一張圖片上面則寫著「你是不是沒長腦子」。李思思本人轉發了丈夫的微博，並留言：「好著呢」。有媒體稱，這條報導闢謠意味濃厚。

另據報導，北京市人大常委會會議24日通過，任命亓延軍為北京市副市長，並接替王小洪出任北京市公安局局長。王小洪2015年起擔任北京市公安局局長，現任公安部常務副部長（正部長級），特勤局局長。