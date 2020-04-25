中國首位女航天員劉洋接棒楊利偉 任航天公益形象大使

中國首次火星探測任務「天問一號」24日啟動，儀式上另一個「嬌點」是劉洋獲國家航天局宣布聘為「中國航天公益形象大使」，這位原本征戰太空的中國首位女航天員自此領了新任務，參與並宣傳「天問一號」等「航天強國」計畫，協助中國開啟航天事業新紀元。

長安街知事報導，去年4月，國家航天局首次公開聘請航天公益形象大使，讓更多人關注中國航天計畫，去年首批航天公益形象大使為中國首飛航天員楊利偉，中國科學院院士、中國航天科技集團有限公司中國運載火箭技術研究院、長征三號甲系列火箭總設計師姜杰，著名主持人汪涵。

24日的啟動儀式上，國家航天局宣布了今年的三位航天公益形象大使，在線亮相交流，分別是中國航天三大里程碑事件的傑出代表，中國工程院院士、「東方紅一號」衛星技術負責人之一、神舟飛船總設計師戚發軔，中國工程院院士、中國探月工程總設計師吳偉仁，中國首位女航天員劉洋。

報導指出，劉洋出生於1978年10月，河南林州人，早年是空軍的女飛行員。2010年，她從15名候選人中脫穎而出，成為中國第二批航天員，開始接受訓練。

2012年6月，劉洋與景海鵬、劉旺組成飛行乘組，執行神九與天宮一號載人交會對接任務。劉洋主要是在執行手控交會對接的時候進行監視、支持。此外，她在長達13天的飛行任務中還承擔科學實驗任務。6月29日，飛行乘組圓滿完成任務，平安返回。

2016年8月，劉洋當選為全國婦聯兼職副主席；2018年1月，她被中宣部授予「時代楷模」榮譽稱號，並再次當選全國婦聯兼職副主席。這次接棒「航天英雄」楊利偉，傳承意味濃厚。