中國首次火星探測任務「天問一號」 7月升空

中國國家航天局24日公布中國首次火星探測任務「天問一號」，命名源於屈原長詩「天問」，同時發布象徵「攬星九天」的任務標識。依照計畫，天問一號任務預計今年7月啟動，火星探測器將搭乘長征五號遙四火箭，開啟中國首次探火之旅。

綜合報導，4月24日是第5個中國航天日，中國航天日啟動儀式改在線上進行。國家航天局局長張克儉在儀式上表示，50年前的今天，中國成功發射了第一顆人造地球衛星「東方紅一號」，今年以「弘揚航天精神 擁抱星辰大海」為主題，在接續奮鬥中建設航天強國。包括聯合國外空司司長迪皮蓬等多個國外航天機構同行，也為中國航天日發來祝賀視頻或賀信。

儀式上也宣布啟動中國首次火星探測任務。繼月球探測「嫦娥」系列後，國家航天局再宣布將行星探測任務命名「天問」，首次火星探測任務被命名為「天問一號」，後續行星任務依次編號。「天問」源於屈原長詩「天問」，寓意探求科學真理征途漫漫，追求科技創新永無止境。

啟動儀式上也發布象徵「攬星九天」的任務標識，展示了獨特字母「C」的形象，匯聚中國行星探測（China）、國際合作精神（Cooperation）、深空探測進入太空的能力（C3）等多重含義，展現出中國航天開放合作的理念。

報導指出，首次火星探測，是今年中國航天的重頭戲。據專家此前介紹，預計今年7月將由長征五號遙四火箭在海南文昌發射場發射，通過一次發射任務，實現對火星的「環繞、著陸、巡視」三個目標，開展火星全球性和綜合性探測，探測器發射後，大約需要經過七個月左右才抵達火星。這將是全世界第一次在一次任務當中完成「繞落巡」三個目標，挑戰前所未有。

北京晚報引述中國火星探測任務工程總設計師張榮橋指出，中國首次火星探測有五個目標。第一是照相，第二是在火星表面測物質、測元素，第三是測環境，第四是看看火星的內部和淺層的地質結構，最後是看氣象。

據透露，環繞器上裝備了多光譜相機，在著陸器上也配勻速的分析儀，在環繞器和火星車上也配置了測表層的探測雷達，探測火星地底下分層結構，分析到底有沒有水冰的存在等。火星車上的火星氣象測量儀能測風、能測溫、能測氣壓，還能聽火星上的聲音。