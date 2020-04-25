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病毒沒悶死人先悶壞 因隔離導致孤獨感有損健康

中央社 / 台北25日電

雖說新冠肺炎疫苗尚未問世前，隔離仍是防疫抗疫最有效的方法，不過根據陸媒報導，因隔離產生的孤獨感，對身體健康的危害相當於每天抽15根煙，甚或導致減壽。

據新華社報導，上海華山醫院感染科主任張文宏曾說：「你在家裡不是隔離你，你是在戰鬥、你是在悶。當然你覺得很悶，對吧！病毒也被你悶死了！」

但是最新研究顯示，長久與世隔絕的隔離，人也會悶壞。

另據中國媒體界面新聞24日引述「華爾街日報」（The Wall Street Journal）報導，猶他州楊百翰大學（Brigham Young University）心理學教授郝特-朗斯達（Julianne Holt-Lunstad）指出，持續的社交隔離而衍生的孤獨感，「對身體健康的危害相當於每天抽15根煙，甚至會減短壽命」。

報導說，郝特-朗斯達指出，若缺乏社會接觸，大腦就會傳遞與戰鬥或逃跑相關的信號，整個人就會處於高度警戒狀態，因此極地研究員和太空人往往高昂且亢奮，但這些情緒和幹勁難以為繼，反而會模糊人們對時間的概念，生產效率下降，以致摩擦與衝突更頻繁。

此外，因隔離使得人際必須保持社交距離，將使得精神疾病纏身的患者更痛苦。

報導指出，南非開普敦大學心理學系主任湯瑪斯（Kevin GF Thomas）表示，由於無法參加面對面的心理治療、缺乏必要的社會接觸等原因，他們的病情可能會進一步惡化，像是憂鬱症患者因居家隔離期間無法「分心」，反而更易於沉溺消極思想與負面情緒等。

報導說，雖然許多研究指出，長久與世脫節的隔離，對於身心都將造成不利影響，不過世界衛生組織已示警（WHO），肺疫病毒將有段長時間內與人類共存；英格蘭首席醫療官惠提（Chris Whitty）則預測，間歇性社交隔離措施可能得延長至2022年。

因此如何安度因肺疫而被隔離的時光，報導指出，專家建議，人們應當保持「人身距離」（physicaldistance），並學習「遠距離社交」。

報導說，史丹佛大學心理學副教授薩基（JamilZaki）指出，經實驗證實，來自親友的支持有助於舒緩壓力，藉由視訊互動好比三五好友相約打開FaceTime烹飪、喝咖啡、一起碰杯，都是不錯的選擇。

報導指出，華盛頓大學心理學副教授喬坎特（Jonathan Kanter）還建議，別讓疫情阻礙了關心和幫助他人，因慷慨助人不僅對受助者有益，也有助於增加提供協助者的幸福感，促使人與人之間的聯繫更緊密。

社交距離 憂鬱症 新冠肺炎

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