格力董座直播首秀賣100萬 但網路頻卡

直播帶貨在大陸新冠疫情期間成為各行業銷售主流，先前一直堅持只做線下的大陸空調一姐、格力電器董事長董明珠，24日晚間直播首秀賣出人民幣23.25萬元（約新台幣100萬元），不過令人尷尬的是，全程網路頻頻卡頓（LAG）、多次中斷，大陸網友「卡卡卡卡」的留言充滿整個螢幕。

新民晚報報導，身穿一襲深綠長裙的董明珠，優雅現身抖音直播間，這場歷時1小時的直播地點選在格力總部展廳，一邊親自介紹展廳電器的功能和特色，從空調開始，冰箱，家電，中央空調到冠狀病毒淨化器、口罩等一路介紹下來，一邊提醒大陸網友購買同款產品。

查看董明珠直播帶貨的商品，共38件商品，大部分是人民幣幾千元甚至上萬元的空調，最低有人民幣100多元的行動電源，根據抖音後台數據顯示，這次首秀共賣出人民幣23.25萬元，銷售額最高的商品是新冠空氣淨化器，預計銷售3台共人民幣3.62萬元。

中新社報導，董明珠直播首秀當晚累計觀看431萬，線上人數峰值21.63萬，整場直播獲得340.7萬音浪（抖音平臺使用的一種虛擬幣）打賞，折合約人民幣34萬元，在抖音直播排行榜第二名。

24晚間直播開場約5分鐘以後，螢幕上噴湧的除了粉絲刷的禮物，還有不斷吐槽直播網速「卡拉OK」、「卡」的留言。

還有大陸網友調侃：「看來沒掌握核心科技，網路都這麼卡。」「沒用華為路由器。」「負責直播的明天可以直接領盒飯了。」「網路部門明天全部下課。」「這麼大的直播，沒提前準備好？」