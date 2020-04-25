超市員工「踩貨架換貨」嚇死顧客 官方：即時清潔丟掉涉及貨品

疫情下衛生意識十分重要，近期有香港市民拍到大埔一田員工上貨時，直接踩上放置冷凍肉的冷藏貨架，完全不擔心嚇到顧客，遭直斥極不衛生。一田發言人回應事件時指，已即時清理並丟棄涉及貨品，並警告有關員工，就事件令人不安致歉。

拍照的網友在fb「Tai Po 大埔」發文，指在大埔一田直擊有換貨店員，竟然腳踩冰櫃，鞋底踩完牛肉貨架又轉去雞肉貨架，原PO直斥「現在疫情嚴峻，沒有看到事情的嚴重性嗎」，狠批有關做法極不衛生。

不少網友同樣批評難以接受，但指港人健忘轉頭仍是會去幫襯，亦有人指沒踩在食物上，只是踏上出風口，擔心原PO放上網公審會連累有關職員失去飯碗。

《香港01》就事件向一田求證，一田發言人表示獲知此事後， 已即時安排全面清潔及丟棄有關食品。發言人重申，根據工作守則， 員工需利用公司提供之腳踏上貨， 不能踏在貨架上， 現時已就此事正式警告有關員工，並再提醒所有員工注意，並就有關事件引起不安致歉。

延伸閱讀：

港鐵洋漢手指沾口水摸扶手 港鐵：已報警 網民：根本係播毒！

阿姐搭巴士摘菜 摘完放凳極唔衛生 網民：要提長輩外面好危險

文章授權轉載自《香港01》