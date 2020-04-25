武漢醫生確診肝受損變「黑面」 3個月治療白皮膚回來了

較早前中國武漢市中心醫院的兩名醫生易凡及胡衛鋒確診新冠肺炎（COVID-19），治療後因肝功能受損，導致色素暗沈，偏白的臉蛋整個變黑，震驚不少網友。經過連日治療後，易凡的肝功能漸漸恢復，膚色白了不少，他接受陸媒訪問時稱，因為是早期染疫，治療「拖了一點」才變得如此嚴重。

易凡及胡衛峰今年1月不幸染疫，艱辛擊退病魔後臉色竟然嚴重發黑，胡更一度無法說話，而兩位醫生發病前皮膚都偏白，一下子發黑嚇到不少網友。有醫生解釋，他們變黑是因為病毒令肝功能受損，長期肝臟功能異常會引起代謝異常，很容易導致皮膚色素的暗沈、無光，而重症患者和病毒對抗是「殺敵一萬、自損八千的過程」，救活後身體的多個器官都會受損，但康復後患者的身體機能是有可能恢復的。

治療3個月後，易凡20日接受央視採訪，而他的膚色是網友關注點之一。易凡膚色已明顯變白，而且整個人看起來精神多了，他表示身體已基本恢復，「在床上運動基本上跟正常差不多，可能就是下床活動還差一點，呼吸基本上都很順暢」，現在只需服用一些藥物，但體力還是差了點。

易凡1月時確診，治療多時後因肝功能受損變黑。（央視截圖）

易凡坦言剛開始心裏還是有恐懼的，「經常做噩夢，都是醫生護士在旁邊安慰我，還有一些心理治療」。他形容新冠病毒的傳染性很強，特別是早期階段，提醒一定要及早治療，一拖到最後可能變成重症，「我可能就是拖了一點點」，那個時候對病毒的認識不足，幾乎用了流感的治療方法來做的，不夠重視。

網友看到易凡好轉的消息都一起送上祝福，指面色開始變白代表身體機能已好轉，雖然和記者對答自如，但有網友留意到他說話貌似有點上氣不接下氣，希望他能休息多點。

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文章授權轉載自《香港01》