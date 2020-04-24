賣車的「法拉利」告賣酒的「法拉利」 一審判決出爐

有廠商廠商因品牌名稱與外國名牌雷同，而遭到提告的事件層出不窮，近日又有一家名為「長沙法拉利」的酒商，遭到義大利知名豪車公司「法拉利」以「侵犯商標權、不正當競爭」為由告上法院，求償350萬元人民幣。湖南高院23日透過微信公眾號公布一審判決書，判決「長沙法拉利」公司敗訴，並且要賠償「法拉利」200萬元人民幣。

長沙法拉利是在湖南等地銷售葡萄酒地公司，負責人為冷某。根據判決書，法院認定義大利車商法拉利（或法拉力）來自於對「Ferrari」的音譯，由知名賽車手恩佐‧法拉利（Enzo Ferrari）創立於1929年，法拉利1947年開始生產賽車及高性能跑車，以「Ferrari及躍馬圖形」為車徽，後註冊成為原告的「Ferrari及躍馬圖形」商標。1992年法拉利汽車進入中國市場，經過長期的使用與宣傳，已在國內享有極高的知名度與商譽。

判決書指，被告冷某在2004年註冊的「法拉利」與原告翻譯完全一致，並將原告法拉利創始人、法拉利賽車、F1賽事等作為推銷「法拉利」葡萄酒的噱頭，宣稱是來自義大利的葡萄酒，甚至使用恩佐·法拉利姓名肖像、法拉利跑車及車隊圖片。冷某註冊「法拉利」商標並無正當理由，且在使用該商標過程，具有明顯攀附原告商標的故意，應推定註冊時主觀具有惡意，屬於惡意註冊。

湖南高院稱，冷某的行為意圖攀附原告馳名商標的商譽，造成相關公眾混淆，該行為足以使相關公眾誤認為原、被告雙方存在關聯，已構成不正當競爭。長沙法拉利公司、長沙市芙蓉區恩佐酒業商行、冷某構成商標侵權和不正當競爭，除停止侵權、不正當競爭行為，公開聲明消除影響外，還需賠償經濟損失（含合理費用）200萬元。