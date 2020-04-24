武漢動物園關閉3個月後重開 大熊貓胖了7.5公斤

武漢「解封」後，關閉3個月的武漢動物園重新開園，民眾發現，3個月不見的熊貓姐妹花「胖妞」、「春俏」胖了7.5公斤，動物園還新添了不少新成員，小矮馬「解封」、和小麋鹿「重啟」、「抗疫」，成了鎮園的吉祥三寶。

受疫情影響，武漢動物園一度物資告急，還發佈求助資訊，稱飼料出現斷供。中新網報導，當時很多市民獻出愛心，送來泥鰍、小鯽魚各種飼料，一位熱心民眾第一時間開車拉來了100多斤鯽魚，但後來才發現是醃魚，動物不能吃，只好又帶回去。

而3個月閉關的熊貓姐妹花「胖妞」、「春俏」努力加餐飯，還分別胖7.5公和5公斤，讓遊園的民眾大吃一驚，遺憾的是，原本在熊貓館，遊客可以體驗聞熊貓便便，看看到底是不是有竹葉的香氣。但為避免聚集，目前無法開放。