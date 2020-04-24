湖北封城 宅出1.3萬部網路小說

因為新冠肺炎關係，有人在家避疫三個月，不僅加速「宅經濟」時代到來，甚至還宅健身、宅辦公、宅學習，也刺激了大眾的創意寫作的靈感。

每日經濟新聞報導，近日一項《一季度全國網路文學生產及消費情況》報告，今年一季度33萬人選擇成為網文作家，並生產了52萬部網路文學作品，湖北地區新增作家數量首次躋身全國第六，寫出逾1.3萬部的網路小說。

據報導，今年受疫情的影響，大家不能出門「閉關」在家，尼爾森關於疫情期間的調研數據顯示，55%的消費者將閱讀作為居家隔離的娛樂活動之一。長時間宅家，也讓大眾創作網文的熱情空間高漲。

報導指出，湖北為新冠疫情重災區，在封城期間宅家寫文成為湖北人民自娛自樂、謀求第二收入的重要途徑，新增作家數量同樣呈現快速增長趨勢，增作品總量超1.3萬部，並在今年第一季首次排名第六，在創作題材方面，「短篇小說」題材則是湖北新作家的首選。

武漢人夢風（本名肖亮），是一家快遞公司的高管，只要有時間，就會更新自己的網文小說，他說，這既是一種娛樂也有一種使命感，他想為疫情做些事，便以自己從事的快遞行業為元素寫網文。

夢風表示，目前寫網文帶來的衍生收入還比較有限，但成了生活工作的一部分。

和夢風一樣，兼職寫網文的，還有生活在武漢、在漫畫行業做內容監製工作的薪意（本名謝佳奇）表示，疫情期間在工作上的收入有一些動盪，不過，持續的網文寫作讓他擁有了21萬粉絲，稿費成了生活的一項穩定收入。