武漢動物園重新對外營業 採有序開放原則

在即將到來的五一連假來說，多人期盼旅遊業能復甦，但中國社會科學院21日表示，新冠肺炎疫情是改革開放以來對中國旅遊業影響範圍最廣、程度最深的一次衝擊，不宜對五一、暑期和十一等重要時點旅遊市場的反彈有過於樂觀的預期。

2020-04-24 05:52