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武漢動物園重新對外營業 採有序開放原則

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
武漢動物園內的熊貓春俏在3個月內胖了五公斤。圖／取自中新網
武漢動物園內的熊貓春俏在3個月內胖了五公斤。圖／取自中新網

武漢解封半月後，武漢動物園22日重新對外營業，採有序開放原則，現址開放露天動物館，室內館暫停開放，開園兩日共有2131名遊客入園。

據中新網報導，出於安全考量，武漢動物園每日開放時間為早上八點到下午五點，採無接觸式售票，遊客需要在門口出示手機健康碼並測量體溫，只有健康碼為「綠碼」、體溫低於37.3℃的遊客才能進園。

新冠肺炎影響，武漢動物園暫停營業3個多月，據園方介紹，動物園內的動物未受到影響，熊貓姐妹花胖妞與春俏還分別胖了15斤（約7.5公斤）和10斤（5公斤）。

報導指出，重新營業首日有1030位遊客，第二天有1101位。

武漢動物園工作人員表示，動物園疫情防控階段暫態限流承載量1.5萬人。當遊客暫態量達到限流上限90%時，會關閉所有自助售票機(保留線上小程式售票)，待人流量下降後會立即恢復自動售票機購票。當遊客暫態量達到限流量時會暫停入園，待人流量下降後即刻恢復入園。

動物園 武漢 新冠肺炎

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