飛機停擺 上海4.4萬袋郵件坐火車去歐洲

上海郵局海關透露，受此次新冠疫情影響，國際航班大量停航、減班，運能大幅下降對出境國際郵件發運造成嚴重影響。因國際航班大量停航，上海已有4.4萬袋郵件改坐火車去歐洲。

澎湃新聞報導，上海郵政公司反映，疫情嚴重期間，在航空交換站積壓的單日出境郵件峰值達到800噸。郵政方面向海關提出，將部分歐向的出境積壓郵件，改用「義新歐」中歐班列的鐵路運輸方式進行緊急疏運。

據報導，4月22日13時30分，上海郵政公司七輛「中歐班列」集裝箱卡車，承載著3173個48.5噸出境郵袋，駛抵位於滬太路的國際郵件互換局。當日，上述車輛依次駛出互換局場地，開往義烏火車西站，並將通過「義烏—新疆—歐洲」中歐班列，從新疆霍爾果斯口岸出境，途經哈薩克、俄羅斯、白俄羅斯等國抵達立陶宛。

在疫情特殊形勢下，上海郵局海關開闢「綠色通道」快速有效驗放防疫物品類郵包，2020年累計驗放南韓經威海至上海郵路「空轉海」郵件1萬0499個，日本經義烏至上海郵路臨時包機郵件2263個，共涉及口罩、防護服等各類防疫物品158萬餘件；在出境郵寄渠道落實服務社會經濟發展要求，積極支持郵政企業暢通出境郵件寄遞渠道。自4月3日完成首批「義新歐」郵件監管發運以來，至4月22日共監管「義新歐」郵件集裝箱99個，疏運積壓的出境郵件4萬4871袋，重686噸。目前上海郵政口岸的歐向出境積壓郵件已消化接近一半，預計到5月底將基本完成歐向出境郵件的發運去化工作。