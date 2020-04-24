港大畢業生發文：戴耀廷枉為人師

「佔中」發起人、香港大學法律學院副教授戴耀廷日前在facebook發文，稱「不公義的法律就不是法律」。港大法律系畢業生及律師昨天以「我們受夠了！」為題發表公開信，痛斥戴耀廷煽民犯法、枉為人師。

文匯報報導，公開信批戴耀廷用看似深奧的法律名詞誤導市民，針對戴耀廷稱，守法及不犯法已經變成了「落後」的法律觀，他們批評戴耀廷枉為人師，既然不承認香港法律的約束力，又曾經犯法，不應該繼續厚顏在港大領取高薪教授法律。

針對戴耀廷在臉書文中稱「不公義的法律就不是法律」，公開信質問戴耀廷，關於禁止縱火、傷人、亂擲汽油彈、擾亂公共秩序、「起底」及「私了」的法律是否就是「公義」的法律？如果是，為何戴耀廷完全沒有譴責暴徒，甚至連一句「這些行為是不對的」都沒有說過。

公開信批評，戴耀廷的多重標準若應用在他本人和聲稱支持「民主」的人身上就是「不公義」的法律，應用在其他人身上就突然變成是「公義」的法律。