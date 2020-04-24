疫情未歇 香港食衛局長：限聚令不能鬆綁

香港疫情爆發至今，外界批評港府應對太慢，食物及衛生局長陳肇始接受專訪時說否認政府應變「慢了」，也相信問責班子換了不會影響抗疫；她還提到，知道市民「忍得好辛苦」，但疫情未受控，「限聚令」還不能鬆綁。

綜合香港電台、明報報導，對於外界批評港府防疫應對太慢，陳肇始說，港府不是應變「慢了」，而是「慢了告知他人政府已進行的工作」，認為港府宣導工作應再加強。

至於何時才能放寬限聚令，陳肇始說要考慮多個因素，包括是否連續28天沒有本地個案，另要考慮醫管局、衛生署的承受能力以及海外疫情。

六四晚會、七一遊行 前景不明

被問到如果限聚令至6、7月還未解除，市民是否不能參與六四晚會及七一遊行，陳肇始說，香港自1月底已暫停大型公眾活動，保持社交距離可切斷傳播鏈，「希望大家克制，否則會令之前的防疫工作功虧一簣」。

據報導，帶領香港抗疫逾三個月，陳肇始沒放過假，說忙起來時間「眨眼就過去了」，她不為抗疫工作評分，認為應由市民評價。對於問責班子換血會否影響跨部門抗疫工作，她相信換班不會影響抗疫，因不同部門、不同崗位都「非常投入」，相信新班子會同心抗疫。