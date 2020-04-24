長三角鐵路 五一運輸方案出台

中國鐵路上海局集團有限公司表示，長三角鐵路五一小長假運輸方案已出台，預計發送旅客700萬人次，日均發送旅客116.7萬人次。旅客發送最高日為5月1日，當天預計發送旅客150萬人次，有望創下長三角鐵路春節後單日旅客發送量新高。

中新社報導，2020年五一小長假鐵路運輸期限為4月30日至5月5日。受中國疫情防控向好態勢進一步鞏固、復工復產逐步接近或達到正常水平、蘇浙等省部分高校分期分批陸續開學、五一假期較去年由4天延長至5天等因素影響，加長版五一小長假客流較平時將有進一步提升。

客流成分以探親、通勤、旅遊等剛性客流為主，預計旅客發送量環比（3月31日至4月5日）增長51.6%。

為滿足旅客出行需要，長三角鐵路優化列車開行方案，計畫啟用22對長途直通和51對短途管內圖定高峰線，同時增開50對管內臨時旅客列車，梯次增加重點時段和緊張方向運能供給，滿足長短途和城際客流出行需求。

其中啟用的22對圖定長途直通高峰線主要方向為上海至福州、廈門、南昌、濟南，南京至漢口、新鄉，合肥至南昌，連雲港至鄭州，徐州至蘭州等。50對增開的管內臨時旅客列車（其中高速動車組列車27對、動車組列車11.5對、普速臨客11.5對），將增加上海至徐州、合肥、杭州，杭州至金華、寧波，合肥至黃山、阜陽等重點地區和方向的運力。