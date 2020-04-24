聽新聞
test
0:00 / 0:00
張國華任雲南省委、統戰部長
中新社報導，中共雲南省委統戰部日前召開幹部職工大會，宣布中央和省委關於張國華擔任中共雲南省委常委、省委統戰部部長的決定。
曾任江蘇昆山市長的張國華與台商關係良好，他在擔任昆山市市長、中共昆山市委書記後，2012年任江蘇省南通市市長。2016年，張國華調任中共徐州市委書記，2018年跨省調動，擔任雲南省政府副省長。最近再接任已空缺一年半的中共雲南省委統戰部部長。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言