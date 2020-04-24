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疫後旅遊 中科院：不宜過於樂觀

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

在即將到來的五一連假來說，多人期盼旅遊業能復甦，但中國社會科學院21日表示，新冠肺炎疫情是改革開放以來對中國旅遊業影響範圍最廣、程度最深的一次衝擊，不宜對五一、暑期和十一等重要時點旅遊市場的反彈有過於樂觀的預期。

中新社報導，中國社科院財經戰略研究院、中國社會科學院旅遊研究中心及社會科學文獻出版社共同在線發佈了旅遊綠皮書：「2019-2020年中國旅遊發展分析與預測」（以下簡稱綠皮書）。

綠皮書指出，2019年，全球經濟增長速度降至十年來最低，貿易保護主義抬頭導致全球經濟不確定性增加，引發全球旅遊增速放緩，新冠肺炎疫情使旅遊業進一步陷入泥潭。

世界旅行與旅遊理事會（WTTC）3月25日指出，疫情將導致全球5000萬旅遊業者失業，相當於旅遊行業總就業人數的12%-14%。世界旅遊組織（UNWTO）3月26日預測，2020年全球國際旅遊人次將減少20%-30%。綠皮書認為，上述預測仍偏于樂觀，實際情形可能會更糟。

中國社科院旅遊研究中心主任宋瑞表示，在謹慎樂觀預測下（假設國內疫情4月底基本結束，最遲5月上旬徹底結束），2020年中國旅遊總人次42.85億人次，同比下降29.29%，旅遊總收入下降33.40%；在謹慎預測下（假設國內疫情5月底基本結束，最遲6月上旬徹底結束），2020年中國旅遊總人次39.41億人次，同比下降34.97%，旅遊總收入下降39.83%。

綠皮書指出，圍繞疫後旅遊市場趨勢，不少人認為在大小長假、暑期等重要時點會出現報復性反彈。但從2003年「非典」時的經驗看，反彈並不顯著，當年6月疫情全部結束，而十一期間旅遊人次僅比上年增加1%左右，旅遊收入增幅更低。

疫情 新冠肺炎

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