阿拉山口海關、鐵路部門 全天候作業

中國西北最大陸路口岸—新疆阿拉山口，正積極創造有利條件幫助企業復工復產。

新華社報導，為緩解防護物資供應緊張問題，阿拉山口積極協調，全力確保口罩生產企業順利投產。新疆萬嘉醫療器械有限公司生產廠房，工人正緊張有序生產口罩。不久前，當地政府幫助這家企業採購了1條N95口罩生產線，實現快速投產。

公司負責人張雲霞說，企業目前有8條一次性醫用成人口罩生產線已完成安裝，正在調試。這些生產線全部投產後，日產量可達百萬片以上。

在阿拉山口綜合保稅區企業已基本復工復產，用工及工人回流率相對穩定。為保障企業復工後貨物高效通關，阿拉山口海關、鐵路部門24小時作業，對符合相關條件的境內入區貨物、設備、物資等直接辦理登記入區手續，盡可能縮短運貨週期和成本，保障復工企業順利投產。

阿拉山口綜合保稅區表示，截至目前，當地已開工規模以上工業企業28家；240家貿易企業和249家新業態企業全部開復工；1272家個體工商戶恢復營業，復工率98.3%。與此同時，阿拉山口26個續建項目也陸續復工，復工率達100%。

新疆阿拉山口位於中國和哈薩克邊境，集通關、貿易、保稅物流、加工、倉儲、金融、旅遊於一體，是絲綢之路經濟帶重要節點城市，目前承攬全國70%以上的中歐班列進出業務，20條鐵路專線直通阿拉山口綜合保稅區內。