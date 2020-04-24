大陸5G覆蓋珠峰 海拔6500米設基站

中國移動西藏公司20日透露，4月19日，該公司已完成海拔5300米珠穆朗瑪峰（聖母峰）大本營、5800米過渡營地的3個5G基站開通工作。該公司計畫，4月25日前完成海拔6500米前進營地2個5G基站及所有點位的建設開通工作，成為全球海拔最高的5G基站。屆時，5G信號將覆蓋珠穆朗瑪峰北坡登山路線及峰頂。

中新社報導，珠穆朗瑪峰是喜馬拉雅山脈的主峰，同時也是世界海拔最高的山峰，位於中國與尼泊爾的邊境線上，北部在中國西藏定日縣境內。中國移動西藏公司稱，相比其他地點，此次5G基站建設技術更複雜、環境要求更高。

由於珠穆朗瑪峰大本營及以上區域屬中國國家級自然保護區，物資搬運、進場施工等十分困難，該公司以「人工背、牦牛馱」的方式，將超過8噸的建設物資分別運往海拔5800米和6500米的營地。

值得一提的是，為了確保信號基礎設施順利鋪設，承建公司還對施工人員進行了登山訓練，確保施工順利、安全進行。同時在施工過程中統一設立生活區，對生活和施工垃圾進行集中處理。