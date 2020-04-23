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中共農業部警告：要高度警惕境外非洲馬瘟傳入風險

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
非洲馬瘟疫情來襲，中共農業部要求各地做好防疫準備，同時著手研發疫苗。圖為新疆的汗血寶馬。（今日頭條）
非洲馬瘟疫情來襲，中共農業部要求各地做好防疫準備，同時著手研發疫苗。圖為新疆的汗血寶馬。（今日頭條）

中共農業農村部23日表示，各地要高度警惕境外非洲馬瘟傳入風險，密切關注境外疫情動向，加強非洲馬瘟防控知識和技術的宣傳與培訓，做好應急準備工作。同時，疫苗研發也已經開始。

據新浪新聞網，中共農業農村部門，與中國動物疫病預防控制中心、中國馬業協會等發出《農業農村部辦公廳關於做好非洲馬瘟防範工作的通知》，指疫情是非洲馬瘟病毒引起的馬屬動物的一種急性傳染病，可通過吸血昆蟲叮咬傳播，其症狀為發燒、皮下水腫和病毒血症等；當中馬最易感，病死率可高達95%。雖然中國是非洲馬瘟歷史無疫國，並獲OIE認可，但有專家分析疫情傳入中國的風險較高。

通知要求廣西、雲南等農業農村廳，需在邊境縣4個活躍的市場周邊，隨機採集5份馬屬動物血液樣本；各省級畜牧獸醫部門對有非洲馬瘟症狀的馬屬動物，採集5份血液樣品，並請中國馬業協會就會員的馬匹登記等工作時，結合開展採樣送檢；樣本將以編號、詳細記錄，送至中國動物衞生與流行病學中心檢測分析。

另一旦發現馬屬動物出現非洲馬瘟臨床症狀，或大量發病死亡等情況，應要立即隔離發病馬屬動物、密閉存儲死亡馬屬動物，​​限制同群馬屬動物移動，採樣送檢，並按照要求做好疑似疫情報告，開展媒介昆蟲消殺等工作。

另據財新網表示，大陸專家分析，中國已在國內檢出非洲馬瘟傳播媒介昆蟲，疫情傳入中國的風險較高；中國馬屬動物均易感，從業人員對該病認知有限，疫情傳入中國後的暴露風險高、後果和損失將非常嚴重。

通知要求，開展緊急監測，中國獸醫藥品監察所要組織開展有關非洲馬瘟疫苗種毒匹配性分析，組織具備條件企業緊急生產、儲備相應數量應急用疫苗。

非洲 疫情

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