浙江斥資4,250億建超級磁浮 杭州至上海僅需半小時
浙江日前舉行「全面推進高水平交通強省建設動員大會」，宣布未來30年的交通發展規劃。當中包括一項令人矚目的重大工程：滬杭超級磁浮工程。浙江預計斥資人民幣1,000億元（約新台幣4,250億元）興建杭州至上海時速逾600公里的磁懸浮超級高鐵，未來兩地交通時間將可縮短至不到30分鐘。
浙江這項宏偉的未來30年交通建設規劃，包括「十大千億」和「百大百億」重大工程，其中「十大千億」工程有：沿海高鐵、環杭州灣智能高速公路、杭州蕭山機場綜合樞紐、千噸級內河航道、杭州都市圈環線、洋山港區整體開發、寧波西綜合樞紐、滬甬跨海大通道、滬舟甬跨海大通道等，總投資超過人民幣1.2兆元（約新台幣5.1兆元）。
據浙江官方媒體《浙江在線》報導，杭州距離上海約162公里，目前時速350公里的滬杭高鐵，因並非全程都以最高時速運行，因此從上海虹橋到杭州東大約需要45至65分鐘。未來超級磁浮高鐵一旦完工，理論上滬杭兩地交通時間將僅需15分鐘左右，但實際上應能縮減至30分鐘以內。
但若按浙江前述規劃所估算，滬杭超級磁浮工程總投資人民幣1,000 億元來看，其興建成本遠高於目前的高鐵。2010年10月通車的滬杭高鐵，初期項目投資約人民幣255億元。
不過有分析認為，與輪軌列車相比，磁浮列車因沒有傳統的「車輪」，行駛時與軌道不發生接觸，軌道摩擦、維護需求都會較低。此外，高速磁懸浮鐵路也被視為可填補航空與高鐵之間的旅行速度空白。目前，高鐵最高運營時速為350公里，飛機巡航速度則為每小時800至900公里。
由中車青島四方機車車輛股份有限公司開發的時速600公里高速磁浮試驗樣車，去年5月已在青島下線。中車四方股份公司副總工程師丁三三表示，按實際旅行時間計算，在1,500公里運程範圍內，高速磁浮將是最快的交通方式。
丁三三說，以北京至上海為例，加上旅途準備時間，搭飛機約需4.5小時，高鐵約需5.5小時，高速磁浮將只需要3.5小時左右。
至於未來高速磁浮是否能以最高速度正式運行，目前仍存在不確定性。中國科學院資深院士沈志雲早前受訪時曾表示，動車和諧號在線路試驗上時速為480公里，但實際運營的最高時速則控制在300至350公里。
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