陸5G覆蓋珠峰 海拔6500米設基站

每年5月是珠穆朗瑪峰（台灣稱為聖母峰）的最佳攀登季節。趕在登山季來臨之前，中國三大電信運營商在海拔5000多公尺建設基站，實現了5G覆蓋珠峰。

中新社報導，據中國移動表示，預計4月25日前完成海拔6500公尺前進營地2個5G基站以及所有點位的5G基站建設開通。屆時，中國移動5G信號將覆蓋到珠峰峰頂。這意味著登頂人員將可以使用5G網絡。中國聯通21日表示，在超過5000公尺的海拔上，中國聯通於20日實現珠峰觀景台和珠峰大本營一號營地的5G全覆蓋。

4月19日15時30分，中國移動攜手華為已完成5300公尺珠峰大本營、5800公尺過渡營地共3個5G基站開通工作。該公司自4月份來啟動了「5G上珠峰」專項行動。4月13日，中國電信在珠峰大本營一號營地建成5G基站，開通5G網絡，現場測試上行、下行速率分別達到700Mbps、223Mbps。

珠峰大本營及以上區域屬於大陸國家自然保護區，禁止使用大型器械。三大運營商以肩扛手抬的方式搬運重達數噸的光纜、天線、輔料等施工物資至海拔5000多公尺。

在維護方面，中國移動表示，同步使用華為設備建成開通3座4G基站和5座5G基站後，12名網絡維護優化人員堅守在海拔5300公尺以上的區域，7×24小時值守。

至4月20日，已經有超過600萬網友以VR（虛擬現實）視角觀看珠峰，體驗「雲登頂」。該項目由中國電信聯合央視頻推出。用戶轉動手機，可360°看珠峰全貌，體驗身處海拔5000公尺看珠峰的沉浸式感受。