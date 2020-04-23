實體書店求生 外賣點書興起

自新冠肺炎疫情蔓延以來，線下行業面臨困境。對於依賴顧客流量的實體書店來說，只得無奈暫停。根據中宣部印刷發行局調研組的統計，參與抽樣調查的1021家實體書店中，有926家因疫情暫停營業，占比高達90.7%。

中新社報導，隨著復工復產的推進，書店逐漸恢復營業。然而，長期以來，書店面臨店面租金、管理費用和員工薪酬負擔高企難題，疫情又帶來圖書積壓、貨款賒欠等系列問題。重新開張，必須直面營業額一時難以恢復、但運營成本上升的現實。

業內人士認為，實體書店的舉步維艱是老問題，但疫情無疑雪上加霜。作為城市的文化避風港，實體書店除了寄希望於讀者相助、政府支持外，還需想出自救。

在疫情大考下，暫時歇業、試水外賣、直播帶貨、跨界經營……成為不少實體書店的求生之選。一個有趣的現象是，外賣點書正悄然興起。據不完全統計，3月起，北京105家實體書店陸續入駐外賣平台，讀者可以享受最快30分鐘的送達服務，上海、成都、長沙等城市也陸續跟進。

實體書店試水外賣，你會點「精神食糧」嗎？一時間引發網絡熱議，「很新穎，很便捷，會考慮嘗試。」「還是要跟網上書店做好差異化，做出優勢。」

在南京，獨立書店萬象書坊嘗試拓展雲端業務。據萬象書坊店長王彩雲表示，在疫情期間，書坊開始把線下分享會轉為線上，並通過在線電影等業務帶動流量，效果比較理想。此外，天貓旗艦店銷量在疫情期間反升，有效彌補了線下閉店的損失。

與此同時，直播賣書悄然興起。疫情期間，南京先鋒書店創始人錢小華在淘寶直播平台參與多家書店共同發起的「保衛獨立書店」直播企畫。他認為，儘管書店已復工，但看上去還是像一座孤島。積極「觸網」、試水盲買……轉型同時，堅守實體書店的初心不會改變。

分析人士認為，長遠而言，「網紅經濟」「眼球效應」很難成為實體書店的「解藥」。實體書店的回暖還在於提供服務質量和顧客體驗，要在圖書分類引導、書店動線設計、圖書產品研究等方面下功夫。