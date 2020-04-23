賈樟柯：人類思想可透過電影自由呼吸

「紐約時報」網站日前發布中國大陸導演賈樟柯等五位國際導演以「疫情」為背景創作的短片，引發國際關注。賈樟柯22日表示，「無論於何種艱難的境地之中，人類的思想仍然可以通過電影自由呼吸」。

中新社報導，這是希臘塞薩洛尼基電影節以「空間」為主題，以席捲全球的新冠疫情為背景，聚焦隔離生活的短片拍攝計畫。該計畫邀請來自全球多位導演同題創作，每部片長3分鐘左右，必須全部在室內空間完成。

「紐約時報」率先向全球發布該計畫中的五部影片，並配發了題為「在乏倦的隔離期尋找電影的魔力」的報導。「紐約時報」稱：從視覺上來說，賈樟柯的短片「來訪」是所有作品中最精良的製作，雖然只用了一天和一隻手機來進行拍攝。

「這組短片的完成，標誌著生命的勝利。」賈樟柯說，「它們表明無論於何種艱難的境地之中，人類的思想仍然可以通過電影自由呼吸。在此危難時刻，我們需要彼此的言語和信念，通過電影凸顯我們彼此的聯結」。

賈樟柯還在採訪中回憶：「以前，這個世界上的導演可以分為兩種：經歷過戰爭的，和沒有經歷過戰爭的。也許多年之後，我們可以說，這個世界的導演可以分為另外兩種：經歷過新冠疫情的，和沒有經歷過新冠疫情的。這場災難一定會讓我們思考良久，並重新塑造我們的電影文化。」

此前，賈樟柯通過個人微博表示，他用一隻手機、一台電腦、一天時間完成了短片的拍攝，後期則是他的合作夥伴用最簡單的軟件，在各自的家裡完成的。

此次「空間」短片拍攝計畫創意來自於希臘塞薩洛尼基電影節藝術總監奧斯蒂斯．安德烈埃達基斯，加盟這一短片計畫的導演還有金熊獎得主伊爾蒂科．因葉蒂（「肉與靈」）、拉杜．裘德（「喝彩」）、德尼．科泰（「柔膚」）等人。