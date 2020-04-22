陸三大電信在珠峰蓋5G基地台 登山客攻頂將可用網路

每年五月是珠穆朗瑪峰攀登的最佳季節，到時山上就會湧入大批登山客，而為了即將到來的登山季，大陸三大電信業者「中國移動」、「中國聯通」、「中國電信」先後在海拔5000公尺以上設立基地台，預計在未來幾天開通，屆時登山客在登頂後將能使用5G網路。

綜合陸媒報導，中國移動透露與華為合作，分別完成了海拔5300公尺珠穆朗瑪峰大本營和5800公尺過渡營，共3個5G基地台開通工作，他也提到，預計在25日前完成海拔6500公尺的另外2個5G基地台，並開通所有基地站的訊號服務，屆時5G信號將會覆蓋整個珠穆朗瑪峰。

除了中國移動，同為三大電信業者之一的中國聯通，也在20日完成珠峰觀景台和珠峰大本營一號營地的「5G全覆蓋」計劃。而中國電信則早在13日就完成在珠峰大本營一號營地的5G基地台，也已經開通5G網路，經過現場測試的結果上行、下行速率分別為700Mbps、223Mbps。

根據報導，珠峰大本營及以上區域屬於國家自然保護區，所以禁止使用大型器械，於是三大通信業者在建立基地台時，施工人員都以徒手扛起這些重達數噸的光纜、電線，以及其他材料，再將它們慢慢搬運到海拔5000多公尺處。在未來維護方面，也將會有12名人員在海拔5300公尺以上的區域24小時輪守。

在5G基地完成後，中國電信聯合央視推出直播，讓用戶只要轉動手機，就可以360°觀賞珠峰全貌，也可以體驗身處在海拔5000公尺上看珠峰的感受。