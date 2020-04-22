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3個月大女嬰「訓練趴睡」窒息身亡 母竟在群組全程「死亡直播」

香港01 / 記者姜庚宇／報導
媽媽訓練3個月大女嬰趴睡卻窒息身亡，事後竟在群組全程「死亡直播」。
媽媽訓練3個月大女嬰趴睡卻窒息身亡，事後竟在群組全程「死亡直播」。

大陸日前發生一宗嬰兒死亡慘劇，事緣母親在微信加入了一個付費群組「嬰兒趴睡訓練群」，群組內的「老師」會提供訓練嬰兒獨立睡覺的指導，讓嬰兒可以跟母親分房睡覺，趴睡在完全漆黑的空間裏。

不過，這個母親按照「老師」指導的方法，對自己3個月大的女嬰強制睡眠訓練後，嬰兒卻被悶死。

令人驚訝的是，該母親眼睜睜看著孩子從大哭到哭聲減弱直至沒了呼吸，她卻只是拍片傳在群組直播狀況，卻沒有採取任何措施。而在孩子死後，她又在微信群哭訴「為什麼老天要這樣對我」，並問：「結紮後還可以再接再生嗎？」

據網上曝光的群組圖片顯示，事發當日下午1時左右，這位母親開始對女嬰進行「睡眠訓練」，當時女嬰是側著睡的，下午2點鐘翻了個身，成了趴睡的姿勢，然後就開始大哭不止。女嬰的哭聲一直持續近10分鐘，下午2點10分，哭聲減弱，直至沒有任何聲音。

同樣曝光的聊天記錄顯示，當日下午1時1分，這位母親上傳了一段影片，並提問「這個哭聲是不是要去幫她翻過來呢？」「我在門口急死了，好怕悶到」，她連續問了多遍，群裏疑似老師才回應：「不方便聽哭聲，但是看視頻，寶寶想要翻身趴睡了，可以讓他自己嘗試一下，實在是翻不過去的大哭，你再幫他翻一下。」「如果寶寶狀態好，可以儘量讓一次性解鎖（趴睡）。」

下午1時57分，這位母親聽到了女嬰臉抵在床上的聲音，著急地在群裏求助，得到的回答卻是「不是大哭就沒事」。

群組網友竟回應：「她解鎖了」

下午2時10分，這位母親在群組裏說，「沒聲音了，我怕她悶死」，卻有群組成員回應稱「寶寶解鎖了趴睡技能」、「她解鎖了」、「我們翻都不翻，別說解鎖了」、「你又可以追劇了」。於是直到下午3時，她叫女嬰起床吃奶，走進房門才發現孩子已經死亡，床單上還有血漬。她並在群組哭訴「結紮後還可以再接再生嗎」、「我女兒才三個月」、「為什麼老天要這樣對我」。

據報導，這位母親3月曾購買過名為「芝士小餛飩」的付費課程並加入該群組，這個課程機構提出了一套嬰兒睡眠理論，包括認為嬰兒在幾個月大的時候，會有一個「翻身倒退期」，這個階段的嬰兒晚上睡覺會不停翻身，直到學會趴睡了，才算完成「解鎖趴睡」這個任務，結束倒退期。而群裏有「老師」會提供訓練嬰兒獨立睡覺的「指導」，讓嬰兒跟母親分房睡，並且睡在完全漆黑的空間裏。

事件引發網民熱議後，上海市金山區市場監督管理局經初步調查，已監控「芝士小餛飩育兒經」團隊所屬的上海昶美文化傳播有限公司，後續將進一步約談該企業，並核查其經營方式等情況。

專家：6個月以前嬰兒不應趴睡

不過，4月19日，芝士小餛飩團隊發表聲明，稱網傳資訊不實。聲明中稱：孩子直接死因並非趴睡，早先購買的育兒諮詢服務已於3月31日停止，且與當事母親溝通過，孩子具體死因不便透露。目前，「芝士小餛飩」微信公眾號已被關停，但在問答網站「知乎」上搜索「嬰兒趴著睡」「嬰兒能不能趴著睡」等類似問題，還能在回覆中找到「芝士小餛飩」發布的肯定回答。

陸媒引述專家介紹，俯趴的姿勢可以減少一些外界刺激對睡眠的影響，會睡得更踏實一點，但6個月前的嬰兒還是最好仰睡；美國兒科學會亦曾表示，6個月以前的嬰兒嚴禁趴著睡，因為其對於身體的控制能力還很弱，趴睡很可能不會轉動頭部而無法暢順呼吸，亦容易出現因口鼻被遮擋而窒息的情況，甚至導致嬰兒猝死症（SIDS），故仰睡是初生嬰兒最安全的睡眠姿勢，直到寶寶可以自主翻身後，SIDS的風險才會較低。

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文章授權轉載自《香港01》

嬰兒 睡眠 微信 直播

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