武漢恢復公共交通 派5億人民幣消費券救市

武漢市今日（22日）起公共交通全面恢復營運，公交車、鐵路全線運行，按客流量調整班次，前者不低於總運力的40%，後者不低於總運力的65%。

據《湖北日報》報導，武漢交通運輸局規定乘客必須佩戴口罩，有序排隊，憑健康碼「綠碼」進行掃碼實名登記及量體溫檢測，以便追溯乘客信息。同時，各公共交通工具及場所嚴格限制客座率，運營途中也要開窗通風、換氣。

武漢約有1100萬人口，4月8日解封後公共交通已局部開通。據官方統計，從4月8日至20日，武漢公共交通客流量共約1327萬人次、日均102萬人次。

消費券要搶、買滿3倍才能領

盡管已解封兩周，但市面上很多店鋪也還沒重開。為催谷經濟經濟，當地政府日前出資5億元人民幣發放電子消費券，民眾透過支付寶、美團、大眾點評和微信等手機程式消費時可自動扣款。

第一期從4月20日起啟用，消費券總額約1億人民幣、共三百萬張，可用於在餐飲、超市便利店和文體旅游四方面，每次只能擇一使用。

不過，消費券要在手機程式上搶，且要買滿3倍才能領取，比如在超市買滿30元減10元或滿60元減20元、商場滿150元減50元等。

有中國網民質疑這不算消費券，「消費券的含義是可以當作金錢消費而沒有附加條件... 這樣的促銷券，無論對刺激經濟，或者保障民生都沒有用」、「工資都沒有，還消費個啥？」。也有網民表示，有消費券總比沒有好，「折騰10分鐘，搶了10塊錢。然後准備買袋米。不管怎麼說，是政府的心意，我就收下了。」

大叔大媽消費主力

支付寶數據顯示，截至20日24時，最受歡迎的是超市類消費券，其次為商場消費券及餐飲消費券，文旅消費券排名最末。

大叔大媽被指是消費主力，50歲以上消費者佔18%，40到50歲為19%；而在核銷訂單筆數、核銷張數上，50歲以上消費者遠高於20歲以下消費者。

《武漢晚報》報導，武漢群光廣場一大早就有不少車輛停在停車場，市民到場購物。在一樓化妝品區，櫃台職員指首天就有市民咨詢消費券使用，300元左右單品較受關注。

餐飲業慘淡

在武漢推出優惠券的同時，當地餐飲業也紛紛推出優惠，一家中式快餐店推出滿26元減4元、滿22元減3元優惠，可與消費券迭加使用。然而，在消費券使用首天，訂單並沒有明顯增加，負責人歸咎於下雨天，加上目前還不能堂食，只能外買。

事實上，武漢市道仍在新冠疫情陰霾中。法新社報導，一名27歲豆漿店負責人表示，盡管店鋪逐漸重開，但客人還是很少，大家都怕無症狀感染者，生意差了很多。

李澄欣（綜合報導）

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