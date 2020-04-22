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瑜伽教練上課突暈倒猝死 捐器官遺愛人間救7病患

香港01 / 李福源
瑜伽教練猝死捐器官救7名病患。圖片來源／ youtube
瑜伽教練猝死捐器官救7名病患。圖片來源／ youtube

江蘇省蘇州市34歲瑜伽教練陳亞亞（化名），本月8日上瑜伽課時突然暈倒，送院後被診斷為腦動脈瘤破裂，經搶救無效死亡，丈夫黃東（化名）與院方商量後同意捐出愛妻的器官；上周五（17日）晚，陳亞亞的遺體在蘇州張家港中醫院完成器官捐贈手術，院方表示，有7名生命垂危的患者將因此獲得新生。

陳亞亞當日入院後發現右側頸內有一個動脈瘤，但就在手術快將結束之際，動脈瘤突然破裂，腦內大量出血導致腦死亡。黃東表示，愛妻平日身體很好，從未試過突然暈倒，因得悉噩耗時非常震驚，根本無法接受。

院方其後建議陳亞亞的家屬捐出其器官，好讓她的生命以另一種方式延續下去。黃東說起初並不同意，惟冷靜之後漸漸想通，終忍痛決定讓妻子捐出器官，「我11歲的兒子知道媽媽的事之後不停流淚，他或許還不理解大人的這個決定，但相信孩子長大後一定能明白，媽媽雖然不在了，但還是可以幫助很多人。他會知道，媽媽做的是一件很光榮的事。」

「讓我感覺她還在一樣」

上周五（17日）晚，醫生為陳亞亞進行器官捐贈，經過近2小時的手術，她捐出了心、肝、腎、肺以及一對眼角膜，分別給蘇州、無錫及上海等地7名病患。院方表示，陳亞亞是張家港市的第9名器官捐贈者，同時是第2名全器官捐贈者。

張港市紅十字會工作人員謝秋佳說：「因為捐獻者（陳亞亞）生前比較喜歡運動，各個器官是非常健康的，所以說她可以全器官捐獻，最多可以挽救7個人的生命，或者說是7個家庭，是一種大愛之舉。」

黃東不捨地稱：「（妻子的）心臟如果捐出去，我覺得心臟還在跳；眼角膜捐出去，我就感覺她還在看這個世界，她還在某個地方關注着我們。我覺得她還是繼續在這個世上，讓我感覺她還在一樣。」

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文章授權轉載自《香港01》

器官捐贈 手術

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