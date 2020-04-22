重慶第一高樓 A-ONE動工

2020年重慶市級重大建設項目—江北嘴國際金融中心（A-ONE）項目20日在重慶市江北嘴金融核心區舉行動工儀式，標誌著重慶第一高樓正式動工建設。該項目建成後將刷新重慶高樓紀錄，併入圍全世界前20名最高建築排行榜。

中新社報導，A-ONE項目位於重慶市江北區，由4棟超高層建築構成，是全球罕見的摩天超高層建築集群。項目總投資約200億元人民幣，整體占地2.91萬平方米，總建築面積約71萬平方米，其中主塔高470米，共103層，三棟副塔樓高度約350米。

項目開發商、融創集團相關負責人稱，A-ONE項目邀請到10多位全球頂尖設計大師，攜手世界第一高樓迪拜塔與中國第一高樓上海中心大廈兩大設計研發團隊共同打造。該項目集辦公、住宅、酒店、商業、觀光、城市會客廳等功能於一體，計畫引進金融、涉外、智能科技等中國500強及世界500強標杆企業，打造中國西部地區總部經濟基地，為中國內陸國際金融中心要素集聚提供高端空間載體。

在400米以上的超高層建築中，A-ONE項目擁有獨特的無柱大堂設計，首層底部A字結構的兩根巨柱以優美弧線形向上交匯，呼應重慶「雙重喜慶、兩江相匯」之意，同時塔樓底部架空，結合公園、水池等公共景觀形成開放的城市公共空間。

重慶市江北區相關部門負責人說，江北嘴金融核心區是中新（重慶）戰略性互聯互通示範項目的重要承載地，也是中國（重慶）自由貿易實驗區的重要組成部分。A-ONE項目建成後，將進一步促進江北嘴片區業態提升和功能集聚，為內陸國際金融中心建設匯聚更多優質資源。