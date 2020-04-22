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海絲復甦 江陰港集裝箱量增1成

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

滿載著設備和礦陶製品的集裝箱輪「東方強」從福州港江陰港區鳴笛啟航，駛向菲律賓馬尼拉南港，這是近日江陰港區試航的「一帶一路」新航線。

新華社報導，位於福州自貿片區的江陰港，在剛剛過去的一季度，完成集裝箱吞吐量同比增長10%，江陰港復工復產重現繁忙，港區開啟全速通關模式，借助開放優勢與41個國家和地區實現AEO互認，區內企業設立了36個「海絲」跨境電商海外倉。

絲路復甦，顯現出產業聚集的活力和韌性。福建新大陸科技集團展廳內，正展示著人臉識別技術在社區、商超、地鐵中的應用場景。作為全球第二的金融POS機具供應商，近年來新大陸海外業務拓展至印度、俄羅斯、卡塔爾、伊朗等「一帶一路」沿線國家，去年公司出口營收超過7000萬美元。但是，受疫情影響，今年一季度企業的海外訂單約有一半延遲。

福建新大陸支付技術有限公司總經理林建說，疫情帶來的是短期波動，長遠看，整個支付終端產業鏈在中國聚集的趨勢不會改變。中國大陸已湧現一批具備全球競爭力的企業，形成了產品快速迭代、規模化運營的產業優勢，尤其是移動支付、人臉識別等技術應用在全球領先。

林建表示，訂單延遲的主要原因是物流和人員往來受阻，業務需求並沒有受到明顯衝擊，他們一帶一路等海外市場每年都以40%以上的速度增長，目前要做的是練好內功。

福州自貿片區設立五年來，改革創新紅利不斷釋放，物聯網、跨境電商、整車進口、基金、會展等新興業態蓬勃發展，以新大陸為龍頭的物聯網產業產值已突破1000億元。

目前已有74個區內企業到「一帶一路」沿線國家和地區開展投資並購近200億元，自貿片區將對外投資審批制改為備案制，並建立對外投資一站式服務平台，提供綜合諮詢、投資備案、項目推薦、行業分析等「一站式」服務。

一帶一路 電商 福建

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