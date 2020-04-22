德陽廣漢公務機運營基地 啟用

4月13日下午2點，從廣東汕頭飛來的一架灣流G450公務機，降落在四川省德陽市廣漢機場，停靠在四川星耀公務機運營基地停機坪。至此，廣漢機場星耀公務機運營基地正式啟用。

「近期，成都雙流機場暫停接納公務機停靠，而廣漢機場星耀公務機運營基地啟用，可以成為雙流機場的補充。」四川星耀通用航空有限公司負責人鄧斌介紹，該基地是四川省內第二個公務機運營基地，位於廣漢機場西北側，占地約180畝，建築面積22000平方米，其中機庫12000平方米，公務機專用候機室及辦公樓5000平方米，自有停機坪20000平方米，可停放大型公務機十餘架，中小型公務機五十餘架。

廣漢機場星耀公務機運營基地，距成都市區直線距離僅23公里。它的建成和啟用，可以滿足成都公務機起降停放的需要，為廣漢乃至四川的對外開放打造一個方便快捷的平台，為四川的招商引資和對外開放作出積極貢獻。