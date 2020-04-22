深圳機場 防疫物資出口逾2千噸

深圳機場表示，從3月中旬至4月19日，該機場已累計保障國際貨運包機近百架次，向俄羅斯、捷克、伊朗、義大利、法國、美國、西班牙、以色列等多個國家運輸各類防疫物資超2000噸，為防疫物資全球流通搭建起「空中通道」。

新華社報導，4月1日中午，一架波音767飛機停靠在深圳機場，運送一批美方採購的醫療防疫物資至美國馬薩諸塞州。這批防疫物資主要是N95口罩，數量在120萬個左右。由於保障時間只有3個小時，機場專門開闢綠色通道，並增派人手。在大家共同努力下，從打板、裝載到起飛，整個過程只用了兩個半小時。

新冠肺炎疫情爆發以來，這樣的場景頻頻上演。針對國際貨運包機臨時性強、保障時效要求高的情況，機場聯合海關推出了「優先調撥、優先查驗、優先打板」等快速通關措施，並為企業提供報關資料前置預審核服務，提高申報準確率，有效地滿足包機業務需求。

隨著全球疫情態勢變化，中國製造的口罩、防護服、檢測試劑等物資成為國際市場的「搶手貨」，深圳機場口岸以單日最多驗放134批次超過4100萬件物資的新紀錄，成了防疫物資出口的大門戶。

疫情期間，深圳機場的國際航空運力大幅下降。為此，機場海關大力支持航空公司使用閒置客機開展進出口貨運業務，在客機不載客的前提下，充分利用客艙和腹艙空間裝載出口防疫物資。

截至4月13日，深圳機場已有15條客運航線實現客機空機載貨，累計保障19個「客改貨」國際貨運航班。