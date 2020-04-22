限制接待量 北京開放73家景區

山西首條地鐵將於年內通車。山西省太原市軌道公司總經理助理梁波日前表示，太原市軌道交通2號線一期工程（簡稱地鐵2號線）全面採用雲計算、互聯網支付等新技術，實現目前最高級別GOA4全自動駕駛，計畫年底通車試運營。 中新社報導，在地鐵幾乎已是中國一二線城市標配的當下，內陸省份山西努力多年，終於將要迎來地鐵時代。16日當天，在太原老城區解放路沿線地鐵工地，各類工程車輛忙碌喧囂。目力所及，沿途皆是施工人員和苫蓋堆土的綠色苫布，這座城市正在為8個月後的地鐵開通搶奪時間。

2020-04-21 02:09