限制接待量 北京開放73家景區
北京市文化和旅遊局表示，北京已有序恢復開放等級旅遊景區73家，等級旅遊景區開放率達30.7％，目前未恢復開放的等級旅遊景區為165家。
新華社報導，懷柔區恢復開放慕田峪長城景區、雁棲湖景區、紅螺寺景區、青龍峽景區、黃花城水長城景區；密雲區恢復開放司馬台長城、清涼谷、雲蒙山、黑龍潭四處景區；延慶區恢復開放八達嶺長城景區、北京世園會園區、北京野鴨湖國家濕地公園、龍慶峽風景區。
古北水鎮（司馬台長城）國際旅遊度假區13日恢復開放後，該旅遊度假區的另一部分古北水鎮景區也將於4月23日9時恢復開放。
北京市文旅局相關負責人表示，疫情防控期間，等級旅遊景區日接待量和瞬時接待量分別不得超過景區日最大承載量和瞬時最大承載量的30%。
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