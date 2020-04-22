江蘇交通建設 拚半日暢遊大陸

從江蘇出發，一日聯通全球，半日暢遊中國，2小時通行全省……日前江蘇省政府新聞發佈會上公布「交通強國江蘇方案」，江蘇大交通建設「馬力全開」。

中新社報導，江蘇位於一帶一路建設、長江經濟帶發展、長三角區域一體化發展的叠加區。江蘇省交通運輸廳副廳長金凌說，此次印發的「交通強國江蘇方案」充分體現江蘇特色，是指導江蘇未來30年交通運輸發展的綱領性文件。

「江蘇方案」明確兩個階段的發展目標。第一個階段是到2035年，基本建成交通強省，形成安全、便捷、高效、綠色、經濟的現代化綜合交通體系。屆時，江蘇人基本實現一日聯通全球，半日暢遊中國，2小時通行該省，各設區市1.5小時抵達南京。

除了人流的朝發夕至，貨物將在此實現全球範圍內的高速流轉。對於愛海淘的剁手一族來說，足不出戶三日買遍全球或將成為現實。

按照規劃，通過構建「高效快貨物流圈」，江蘇基本實現國內1天送達、周邊國家2天送達、全球主要城市3天送達，貨物經由口岸直運主要發達國家和一帶一路沿線主要國家。

「江蘇方案」目標的第二個階段是到本世紀中葉，全面高質量建成人民滿意、保障有力、世界前列的交通強省，交通運輸總體發展水平進入世界前列。

除了明確清晰的藍圖，「江蘇方案」還繪製了一些具體的路線圖：例如，打造軌道上的江蘇，到2035年，高快速鐵路達到5000公里以上；加快通用機場建設，到2035年，實現15分鐘航程覆蓋全省域；加快過江通道，到2035年，已建和在建長江過江通道達到36座；到2035年，重點中心鎮、特色小鎮通二級及以上公路等。