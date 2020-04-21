影／武漢2醫生感染新冠病毒後面容大變 膚色黑碳

武漢市中心醫院兩名醫生—易凡、胡衛鋒早感染新冠病毒後，一度惡化為重症患者。經過兩個多月搶救，目前兩人都在逐步康復中。但兩人染病前後容貌變化之巨卻讓許多網友震撼不已，病毒宛如將這兩名醫生從黃種人轉為非洲人。

對於易凡、胡衛鋒何以會在感染新冠病毒後膚色明顯變黑，湖北省防疫專家組成員、華科同濟醫院感染科主任醫師宋建新表示，皮膚發黑是色素沈澱造成的。

據健康時報、北京衛視報導，宋建新說，對於重症患者而言，與新冠病毒的鬥爭是一場「殺敵一萬、自損八千」的過程，命雖然救活了，但全身機體多個器官也受到損害。

一名疫情期間一直堅守發燒門診的武漢大學人民醫院醫生解釋，當鐵質進入身體後是由肝臟進行代謝與儲存。如果肝臟受損，不能正常工作，鐵質就會流入血管，導致血液中的鐵含量增多，就容易造成臉色發黑。再者，長期肝臟功能異常會引起代謝異常，也很容易導致皮膚暗沈、無光。

報導稱，國際醫學期刊《柳葉刀-胃腸病學和肝臟病學》日前在線上發表中國科學院院士、解放軍總醫院第五醫學中心教授王福生團隊一篇研究報告也指出，新冠肺炎無論是輕症還是重症患者，都存在一定比例的肝臟功能異常情況。

宋建新表示，臨床上，重症患者往往除了肝部損傷外，其它器官也會受到損傷。這兩位醫生不僅面部發黑，全身皮膚也比較晦暗，有些重症病人的皮膚甚至還會出現脫皮、龜裂等情況。

中日友好醫院呼吸與危重症醫學科主任詹慶元指出，新冠肺炎之所以難以控制，在於病毒不僅打擊人的肺，還打擊心臟、消化道、腎臟、凝血功能等，旨在快速癱瘓人體的免疫系統。