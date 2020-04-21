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武漢兩醫生擊退新冠肺炎卻變「黑面神」 專家：肝臟受損

香港01 / 撰文：李福源
泌尿外科副主任醫生胡衛峰仍無法開口說話。圖擷自YouTube
泌尿外科副主任醫生胡衛峰仍無法開口說話。圖擷自YouTube

武漢市中心醫院的兩名醫生易凡及胡衛鋒早前確診新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），後來病情惡化成為重症患者，經過兩個多月治療才轉危為安；但在北京衛視醫療紀實節目《生命緣》中，二人的皮膚均嚴重發黑，專家解釋，這可能是由於重症患者肝臟受損，導致色素暗沉，待肝臟功能修復應可逐漸回復舊觀。

武漢市中心醫院心臟大血管外科副主任醫生易凡及泌尿外科副主任醫生胡衛峰今年1月不幸受感染，院方採取多個方法救治均無效，後來中國工程院院士、中國醫學科學院院長王辰提出體外膜氧合器（ECMO；俗稱人工心肺），並由中日友好醫院呼吸重症主任詹慶元帶領團隊為二人進行治療。

人工心肺是以機器方法支撐患者的肺部或心臟功能，一般是在患者頸部或腹股溝的大靜脈插入導管，接駁至人工心肺機抽血加入氧氣及排走二氧化碳，再把血液輸回體內，過程猶如平日的心肺器官運作。

詹慶元表示，新冠肺炎之所以難以控制，在於病毒除了打擊患者肺部，還打擊心臟、消化道、腎臟及凝血，迅速癱瘓人體免疫系統。

易凡及胡衛峰最終擊退病魔，惟臉上嚴重發黑，胡衛峰仍無法說話，易凡說：「這次病了以後，體會到病人是多麼需要別人去關心照顧」。網民紛留言「皮膚是很黑，看着真可憐，家人看了一定心如刀割」、「能救回來就很萬幸了，好好調養，一定會康復的」、「肝功能不好的人，臉色確實偏青黑。希望他們沒有後遺症」。

武漢大學人民醫院一名在發熱門診工作的醫生指出，鐵質進入身體後是由肝臟進行代謝與儲存的，一旦肝臟受損，不能進行正常工作，鐵質就會流入血管，導致血液中的鐵含量增多，「這樣的血液供應到面部皮膚就容易造成臉色發黑，再者，長期的肝臟功能異常會引起代謝異常，很容易導致皮膚色素的暗沉，無光」。

湖北省防疫專家組成員、華科同濟醫院感染科主任醫師宋建新亦謂，皮膚發黑是因為色素沉著，「對於重症患者而言，與病毒的鬥爭是一場殺敵一萬、自損八千的過程，命雖然救活了，但全身機體多個器官受到損害。」他表示，易凡及胡衛峰的情況是有可能復原的，「只要命救回來，機體就會一點點恢復，受損的器官會一點點恢復。除了不可逆的傷害外，還是能逐漸恢復的。」

延伸閱讀：

【新冠肺炎】無病徵患者肺部感染惡化　影片揭兩肺「全花」

【新冠肺炎】鍾南山與歐美非專家視像連線　分享中國防疫策略心得

文章授權轉載自《香港01》

醫師 COVID-19 武漢

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