南通至上海鐵路 即將全線開通

南通至上海鐵路（下稱，通滬鐵路）趙甸至黃渡段20日起聯調聯試，標誌著工程建設取得重要進展，全線開通運營進入倒計時。

中新社報導，通滬鐵路是國家中長期鐵路網規劃八縱八橫高鐵網中沿海通道的重要組成部分，工程建設分一期和二期推進。一期工程為趙甸至黃渡段，起於江蘇省南通市，終至上海市嘉定區。二期工程為太倉至四團段，起於江蘇省太倉市，終至上海市奉賢區。

通滬鐵路趙甸至黃渡段，從既有南京至啟東鐵路趙甸站引出，南行跨越長江，經江蘇省張家港市、常熟市、太倉市和上海市嘉定區、江蘇省昆山市，引入安亭西站，經既有京滬鐵路終到黃渡站，正線全長137.5公里，設計時速200公里，設趙甸、南通西、張家港北、張家港、常熟、太倉港、太倉、太倉南、安亭西9個車站，預留常熟東站。

通滬鐵路趙甸至黃渡段2014年8月開工建設，目前已完成橋樑、正線鋪軌、四電和站房工程，具備聯調聯試條件。

國鐵集團表示，通滬鐵路趙甸至黃渡段開通運營後，向北經在建的鹽城至南通鐵路和已建成運營的連雲港至鹽城鐵路、南京至啟東鐵路、新沂至長興鐵路連接蘇北、魯東地區，向南經上海至昆明高鐵等連接浙江地區，將進一步提高鐵路過長江通道能力，完善長三角地區鐵路網佈局和區域綜合交通運輸體系，縮短上海與南通及蘇北地區的時空距離，極大便利沿線民眾出行，對增強上海中心城市輻射帶動作用，推動長江三角洲區域一體化發展，具有重要意義。