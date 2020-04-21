聽新聞
test
0:00 / 0:00

拚鄉村旅遊復甦 西藏推4旅遊線

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

西藏自治區旅遊發展廳日前在拉薩推出4條鄉村旅遊精品線路。這些線路圍繞西藏近年打造的鄉村旅遊點佈局，包括藏東鄉愁之桃村尋蹤遊、藏南鄉戀之紅谷遊、藏西田園之農事休閒遊、藏北牧歌之黑帳篷慢享遊，行程為2至3天，適宜區內遊客出行遊覽。

新華社報導，藏東鄉愁之桃村尋蹤遊主要圍繞林芝桃花季自然景觀及紅色旅遊景觀佈局，推薦了波密桃花溝、巴松錯以及波密紅樓等紅色景點；藏南鄉戀之紅谷遊以勒布溝為主推景點，推薦了麻麻村、野狼谷、讓榮湖、哲古錯等自然景觀及紅色旅遊景點；藏西田園之農事休閒遊以農業為主題，推薦了白朗縣農村產業融合展示示範園、曲水縣國家農村產業融合發展示範園及江孜宗山抗英遺址等旅遊景區；藏北牧歌之黑帳篷慢享遊主推羊八井溫泉、德吉藏家、達東村等景區。

西藏自治區旅發廳廳長王松平表示，西藏旅遊雖然受新冠肺炎疫情影響較大，但總體持續向好，精品線路的推出將助推鄉村旅遊業復甦發展，持續提高農牧民群眾收入。

目前，在做好疫情防控的前提下，西藏自然類景區正面向區內遊客有序恢復開放。納木錯景區已於4月15日面向區內遊客恢復開放，巴松錯景區對持區內身份證的遊客5月1日前實行免票優惠政策。同時，旅行社面向區內遊客也開始提供食宿預定、旅遊諮詢等服務。

西藏 疫情 自治區

延伸閱讀

漁光島帳篷激情片爆紅 台南又傳公園番外篇

台南漁光島沙灘帳篷激情片 警查出散播者身分將傳到案

影／漁光島帳篷飛過來了？中山高「搭帳篷」網友歪樓

情侶漁光島上演活春宮「同款帳篷」曝光 網虧：要熱銷了

相關新聞

南通至上海鐵路 即將全線開通

南通至上海鐵路（下稱，通滬鐵路）趙甸至黃渡段20日起聯調聯試，標誌著工程建設取得重要進展，全線開通運營進入倒計時。

山西首條地鐵 採全自動駕駛

山西首條地鐵將於年內通車。山西省太原市軌道公司總經理助理梁波日前表示，太原市軌道交通2號線一期工程（簡稱地鐵2號線）全面採用雲計算、互聯網支付等新技術，實現目前最高級別GOA4全自動駕駛，計畫年底通車試運營。 中新社報導，在地鐵幾乎已是中國一二線城市標配的當下，內陸省份山西努力多年，終於將要迎來地鐵時代。16日當天，在太原老城區解放路沿線地鐵工地，各類工程車輛忙碌喧囂。目力所及，沿途皆是施工人員和苫蓋堆土的綠色苫布，這座城市正在為8個月後的地鐵開通搶奪時間。

天津航空 造海南進出港「空中通道」

天津航空表示，在做好醫療人員、物資運輸和自身疫情防控的同時，該公司多措並舉，發揮航空主業優勢，全力開展執飛海南進出港航班恢復開通工作，助力海南企業復工復產，促進海南旅遊業、現代服務業發展以及海南自由貿易港建設。

拚鄉村旅遊復甦 西藏推4旅遊線

西藏自治區旅遊發展廳日前在拉薩推出4條鄉村旅遊精品線路。這些線路圍繞西藏近年打造的鄉村旅遊點佈局，包括藏東鄉愁之桃村尋蹤遊、藏南鄉戀之紅谷遊、藏西田園之農事休閒遊、藏北牧歌之黑帳篷慢享遊，行程為2至3天，適宜區內遊客出行遊覽。

武漢光谷園區 復甦要等下半年

隨著武漢的全面重啟，中國三大智力密集區之一、別稱「中國．光谷」的東湖新技術開發區也正在復甦，但諸多園區企業卻面臨著訂單焦慮和斷供難題。在寒意尚未消退、營收重挫下，他們正試圖從這次危機中尋找新的機會。

慶祝復工！江蘇家具廠搞接吻大賽…被罵翻

江蘇蘇州某家具廠近日上演一場「慶復工賽接吻」的活動，不過，在每對選手之間，隔著一層消毒過的透明玻璃。據活動主辦方負責人稱，接吻活動是「為了讓大家放鬆一下心情」。不過，很多網友並不買帳，直斥此舉過於低俗，屬低級趣味。

海灘湧人潮！港人防疫鬆懈 專家倡「限聚令」延長

香港新增確診新冠肺炎個案維持個位數字，社區防疫措施「限聚令」本周四（23日）屆滿，專家們認為政府需待28日無新增本地個案，才可考慮「鬆綁」，即使放寬社交距離措施，仍須加強防禦。

澳門5月4日復課 香港中學準備好了 就等教育局定奪

因為新冠肺炎疫情，港澳中小學農曆年假後停課至今，澳門昨率先宣布高中生5月4日復課；香港雖復課無期，但中學校長會主席鄧振強稱，已做好復課準備，將與教育局開會商討復課安排，教育局表示聽取醫學意見、跟進學校的準備，再考慮具體復課日期。

報復性消費來了 Hermès廣州店重開單日銷售破8370萬

隨著疫情趨緩，中國大陸已經逐漸復工，國際品牌名店也陸續重新開業，據外媒女裝日報《WWD》報導，位於廣州的精品龍頭愛馬仕（...

李蘭娟：全世界就中國最安全 復工復產復學勢在必行

中國工程院院士、大陸傳染病診治國家實驗室主任，73歲的李蘭娟說，全世界可能也就中國最安全，因此復工復產復學勢在必行。

偷車賊被捕後語出驚人 出獄後多間公司百萬年薪搶人

廣西南寧市一名偷車賊被捕後曾經說：「這輩子不可能打工」、「（看守所）裡面的人個個都是人才，說話又好聽，超喜歡在裡面」。周...

疫情重災區 湖北大學入學考試及復課時間公布

為統籌推進疫情防控和經濟社會發展工作，安全有序恢復教育教學秩序，曾是疫情重災區的湖北省，經湖北省新型冠狀病毒感染肺炎疫情...

熱門新聞

偷車賊被捕後語出驚人 出獄後多間公司百萬年薪搶人

德媒點名習近平負責 中國使館4天發5文回擊

疫情衝擊 鴻海旗下鴻騰首季獲利估大減97%

已婚男師不滿被分手 拿刀刺死19歲女大生

中共公安部：孫力軍搞「兩面派」任人唯親、拉幫結派

報復性消費來了 Hermès廣州店重開單日銷售破8370萬

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。