拚鄉村旅遊復甦 西藏推4旅遊線

西藏自治區旅遊發展廳日前在拉薩推出4條鄉村旅遊精品線路。這些線路圍繞西藏近年打造的鄉村旅遊點佈局，包括藏東鄉愁之桃村尋蹤遊、藏南鄉戀之紅谷遊、藏西田園之農事休閒遊、藏北牧歌之黑帳篷慢享遊，行程為2至3天，適宜區內遊客出行遊覽。

新華社報導，藏東鄉愁之桃村尋蹤遊主要圍繞林芝桃花季自然景觀及紅色旅遊景觀佈局，推薦了波密桃花溝、巴松錯以及波密紅樓等紅色景點；藏南鄉戀之紅谷遊以勒布溝為主推景點，推薦了麻麻村、野狼谷、讓榮湖、哲古錯等自然景觀及紅色旅遊景點；藏西田園之農事休閒遊以農業為主題，推薦了白朗縣農村產業融合展示示範園、曲水縣國家農村產業融合發展示範園及江孜宗山抗英遺址等旅遊景區；藏北牧歌之黑帳篷慢享遊主推羊八井溫泉、德吉藏家、達東村等景區。

西藏自治區旅發廳廳長王松平表示，西藏旅遊雖然受新冠肺炎疫情影響較大，但總體持續向好，精品線路的推出將助推鄉村旅遊業復甦發展，持續提高農牧民群眾收入。

目前，在做好疫情防控的前提下，西藏自然類景區正面向區內遊客有序恢復開放。納木錯景區已於4月15日面向區內遊客恢復開放，巴松錯景區對持區內身份證的遊客5月1日前實行免票優惠政策。同時，旅行社面向區內遊客也開始提供食宿預定、旅遊諮詢等服務。