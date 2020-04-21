天津航空 造海南進出港「空中通道」

天津航空表示，在做好醫療人員、物資運輸和自身疫情防控的同時，該公司多措並舉，發揮航空主業優勢，全力開展執飛海南進出港航班恢復開通工作，助力海南企業復工復產，促進海南旅遊業、現代服務業發展以及海南自由貿易港建設。

中新社報導，在恢復進出港航班提升海南空中交通部分，4月8日起天津航空已復航天津-武漢-海口、海口-揭陽-武漢往返航班。截至目前，天津航空累計恢復2月8日至5月2日海南航線10條、航班量118班次。 2020年至今，天津航空累計在海南地區運營航線38條，通航天津、上海浦東、西安、烏魯木齊等33個城市。搭建起海口-武漢-天津、海口-廈門、海口-福州、貴陽-湛江-三亞、海口-長沙等中國一線、二線乃至三四線城市往返海南島的空中橋梁，助力提升海南對外交通的通達性和便利性，促進海南公務、商務及旅遊客源出行。發揮空中紐帶作用，推動各地區與海南合作交流，形成自貿港建設合力。

天航相關負責人表示，2020夏秋航季，天津航空計畫在海南地區新開4條、重開9條、加密3條，合計16條航線，新增河池一個航點。