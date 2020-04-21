山西首條地鐵 採全自動駕駛

山西首條地鐵將於年內通車。山西省太原市軌道公司總經理助理梁波日前表示，太原市軌道交通2號線一期工程（簡稱地鐵2號線）全面採用雲計算、互聯網支付等新技術，實現目前最高級別GOA4全自動駕駛，計畫年底通車試運營。 中新社報導，在地鐵幾乎已是中國一二線城市標配的當下，內陸省份山西努力多年，終於將要迎來地鐵時代。16日當天，在太原老城區解放路沿線地鐵工地，各類工程車輛忙碌喧囂。目力所及，沿途皆是施工人員和苫蓋堆土的綠色苫布，這座城市正在為8個月後的地鐵開通搶奪時間。

「地鐵2號線採用二維碼掃碼進站、刷臉進站等，提高市民出行效率」。太原市軌道公司總經理助理梁波說，地鐵2號線2018年實現「洞通」，2019年基本實現「軌通」和「電通」，控制中心主體建築已完成。

目前，全線23座車站及區間隧道已建成，計畫今年年底實現通車試運營。據梁波介紹，受疫情影響，在地鐵2號線復工初期，各參建單位施工人員返崗困難，導致勞動力短缺；工程材料庫存量有限，無法在短期內補足採購；機電設備廠家分佈全國各地，有些分佈在重點疫區，設備廠商供應鏈殘缺不全；國際物流中斷，所需設備不能按時供貨。

針對上述復工難題，梁波表示，針對地鐵工程參建人員密集、流動性大、來源地廣的特殊情況，藉助「員工動態健康管理系統」對全線177個工點進行封閉式管理，實時掌握全體人員健康情況、行蹤軌跡，保證在疫情防控期間順利開展工程建設。