國際線機票炒到42萬 中國：一律直銷不准代售

中國針對新冠肺炎疫情大幅縮減國際航班後，國際線機票被炒作到每張人民幣10萬元（新台幣42萬元）。中國民用航空局今天宣布，即日起暫停各代理商的國際機票代理權，一律由航空業者直銷。

中國民航局這項宣布，形同剝奪中國各旅行社銷售國際機票的權利，全數由航空業者直銷。

第一財經報導，中國民用航空局運行監控中心副主任孫韶華今天在記者會上表示，調減國際航班後，少數代理企業通過虛占座位、更換旅客姓名等方式搶票，有的機票更炒到10萬元以上。

孫韶華表示，民航局已要求，追溯自4月16日起暫停各「銷售代理企業」的國際機票代理權，全部國際機票必須透過直銷管道銷售，確保「公開透明，明碼標價」。

他指出，至於已由代理企業銷售的國際機票，航空公司須嚴格落實責任，加強管控，杜絕中間環節的炒票等行為。