慶祝復工！江蘇家具廠搞接吻大賽…被罵翻

江蘇蘇州某家具廠近日上演一場「慶復工賽接吻」的活動，不過，在每對選手之間，隔著一層消毒過的透明玻璃。據活動主辦方負責人稱，接吻活動是「為了讓大家放鬆一下心情」。不過，很多網友並不買帳，直斥此舉過於低俗，屬低級趣味。

新京報報導，活動現場的橫幅上清晰印著幾個大字「慶復工，賽接吻」，現場約十幾組選手，隔著透明玻璃板，臉對著臉賣力地參賽，一旁圍觀人員為他們投入的表演熱烈地鼓掌，高喊「加油，加油」，不斷給選手們鼓勁。

對於搞接吻大賽的初衷，主辦方負責人馬先生稱，參加的選手中一部分人是廠裡的夫妻、情侶，疫情讓大家很壓抑，心情無法放鬆，這種心情在工作中容易發生事故，因此舉辦這場接吻大賽，讓大家開心。馬先生特別強調，考慮到避免出現意外，在選手中間隔了一層酒精消毒過的透明玻璃板。

不過，對於這種讓釋放壓抑的方式，很多網友並不買帳，直斥此舉過於低俗，屬低級趣味。還有評論文章直指，這是一個在錯誤的時間、錯誤的地點舉辦的錯誤的活動，無聊的「噱頭」，離「雅」很遠，離「俗」很近，實在荒唐！