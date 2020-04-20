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軍艦確診者女友成重災區？ 指揮中心已掌握約13人

做好常態化防控準備 湖北教師醫護全面核酸檢測

中央社 / 台北20日電

面對2019冠狀病毒疾病，湖北省副省長楊云彥昨天說，全省所有縣市目前雖已降為低風險區，但仍要繼續做好疫情防控，包括對教師和醫師人員全面展開核酸檢測。

綜合湖北日報等陸媒報導，隨著武漢市礄口區從中風險區進入低風險區，疫情重災區的湖北省、武漢市全域已進入低風險區。

湖北省副省長楊云彥說，3月25日解除離湖北通道管控措施、特別是4月8日解除離武漢通道管控措施以來，湖北省堅持I級響應防控措施，疫情防控趨好態勢進一步鞏固。

楊云彥表示，湖北嚴格落實社區和公共場所防控措施，嚴格落實重點人群管理措施，嚴格落實外防輸入措施，對社區進出人員管理實行「身份必問、信息必錄、體溫必測、口罩必戴」。

此外，在武漢市針對教師、醫務人員、大眾運輸工具服務人員、大型商場等公共場所服務人員、監所和養老機構人員全面展開流行病學調查和核酸檢測，對教師和醫務人員還進行血清抗體檢測；對武漢市以外其他市州教師、醫務人員全面展開核酸檢測。

楊云彥表示，湖北下一步將突出常態化防控，繼續加強無症狀感染者篩查防控，繼續做好社區精準防控，包括「對重點人群和特殊場所人員應檢盡檢；鼓勵機關、企事業單位和個人根據復工需求進行篩查，願檢盡檢、能檢盡檢。對排查出的無症狀感染者和密接者應調盡調、應隔盡隔」。

同時也將有序恢復生產生活秩序，落實復工、復產、復市政策，加快修復城市功能。

據表示，由189家核酸檢測實驗室組成的檢測服務網絡目前已分布湖北全省，3月30日以來的日均檢測量達5.4萬人次，其中武漢每天核酸檢測能力約為4.6萬人次。疫情過後，核酸檢測可望成為常規體檢項目。

武漢 疫情

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