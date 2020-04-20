海灘湧人潮！港人防疫鬆懈 專家倡「限聚令」延長

香港新增確診新冠肺炎個案維持個位數字，社區防疫措施「限聚令」本周四（23日）屆滿，專家們認為政府需待28日無新增本地個案，才可考慮「鬆綁」，即使放寬社交距離措施，仍須加強防禦。

香港文匯報報導，巿民防疫意識愈見鬆懈，不少市民昨趁周日假期外出活動，海灘人頭湧湧，大圍及沙田等地有不少巿民租單車暢遊，城門河畔單車徑上遊人如鯽，當中除年輕人外，亦有一家大小出行。不少巿民踏單車途中也除掉口罩，倘有隱形帶病毒者，或增傳染風險。

大公報報導，限聚令即將於星期四屆滿，中大呼吸系統科講座教授許樹昌相信政府會延長措施期限。他表示，要待28日無新增本地個案，疫情基本受控，才可考慮放寬相關措施，屆時可考慮先讓公務員復工，以及重開戶外康體設施，之後才考慮放寬食肆相關措施。

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超則稱，如放寬社交距離措施，令社會回復部分服務，有助應對今次疫情的「持久戰」，但強調市民仍須注重個人衛生，如非必要應減少外出，呼籲外傭在假期時避免聚餐，餐廳、食肆等不能佩戴口罩的場所應設屏風防擋飛沫，減低病毒傳播風險。