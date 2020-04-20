澳門5月4日復課 香港中學準備好了 就等教育局定奪

因為新冠肺炎疫情，港澳中小學農曆年假後停課至今，澳門昨率先宣布高中生5月4日復課；香港雖復課無期，但中學校長會主席鄧振強稱，已做好復課準備，將與教育局開會商討復課安排，教育局表示聽取醫學意見、跟進學校的準備，再考慮具體復課日期。

綜合港媒報導，澳門初中生將於5月11日復課，小學方面將視疫情變化及中學復課後狀況再決定；幼兒及特殊教育學生不排除本學年不回校上課。

鄧振強表示，現時防疫物資供應緊張情已紓緩，學校在疫情期間一直運作，也做好復課準備好；因擔心停課太久不利學生學習，希望能盡快讓學生重返規律的校園生活。

津貼中學議會當然執委林日豐也指出，盼在疫情緩和及當局放寬「限聚令」時，學生能復課，「返回較自然的生活環境」；並稱學校對復課有信心，同時希望當局提供有關衛生及人群控制的指引，供學校參考。

灣仔區校長聯會主席戴德正則表示，學校準備好復課，但認等到5月底考完中學文憑試筆試，以及疫情緩和時，才安排學生返校。他說，屆時學期剩下約兩個月，而目前「口罩供應好好多」，相信學校有足夠口罩應付復課。

教育局回覆查詢時表示，局方一直與教界就停課及復課事宜保持緊密聯絡，沒有停頓，又稱會繼續就疫情聽取醫學意見、跟進學校的準備，以及防疫物資的供應，從而考慮具體復課日期。