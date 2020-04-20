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報復性消費來了 Hermès廣州店重開單日銷售破8370萬

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
廣州的精品龍頭愛馬仕（Hermès）太古匯專賣店重開，引來大批人潮排隊購買。（法新社照片）
廣州的精品龍頭愛馬仕（Hermès）太古匯專賣店重開，引來大批人潮排隊購買。（法新社照片）

隨著疫情趨緩，中國大陸已經逐漸復工，國際品牌名店也陸續重新開業，據外媒女裝日報《WWD》報導，位於廣州的精品龍頭愛馬仕（Hermès）太古匯專賣店在本月11日創下了單日銷售額270萬美元（約合8370萬新台幣）的驚人數字，凸顯了在疫情期間這些貴婦真的被「悶壞了」，只能透過瘋狂購物來紓壓。

據了解，在重新開業這一天，Hermès邀請了不少VIP到場。同時也從各地調了稀有手提包運到這間分店，包括有訂製版的 Birkin Bag、十分稀有的喜馬拉雅（Himalaya）鑽扣鱷魚款式限量手袋及不同的配件等等。

不少VIP在網路購物和社交平台上分享戰利品，有人包了20件新衣，也有人大手一揮就是16萬美元，把鱷魚皮鉑金包和春夏新裝一起帶走，造成一股「報復性消費」的現象。雖然愛馬仕官方沒有證實，但還是可以看出這些金字塔頂端客層的驚人消費能力。

在大陸網站「小紅書」上亦有大量貴婦打卡，上載在開新開業的一天購物的情況。這些貴婦拍下自己的數袋戰利品「炫富」，當中有人一次過買了20件衣服，也有人表示買不到喜歡的手袋，就隨便買了些東西當作給sales的開工紅包，毫不手軟。

雖然這些VIP帶來可觀的銷售數字，但外媒《WWD》認為這種報復性消費仍挽救不了時尚名店，只能盼望疫情趨緩，讓工廠產線與品牌營運盡早回到正常軌道。

此外，依賴廣告維生的媒體業也叫苦連天，《VOGUE》、《Vanity Fair》、《GQ》等國際時尚雜誌的母公司康泰納仕集團宣布，高薪員工需要減薪1至2成。執行長Roger Lynch率先減薪一半，而「時尚惡魔」、美國版《VOGUE》總編輯安娜溫圖（Anna Wintour）薪水也被減了2成。

疫情 愛馬仕

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