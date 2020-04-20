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李蘭娟：全世界就中國最安全 復工復產復學勢在必行

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
中國工程院院士、大陸傳染病診治國家實驗室主任李蘭娟。（圖／中新社）
中國工程院院士、大陸傳染病診治國家實驗室主任李蘭娟。（圖／中新社）

中國工程院院士、大陸傳染病診治國家實驗室主任，73歲的李蘭娟說，全世界可能也就中國最安全，因此復工復產復學勢在必行。

李蘭娟日前接受澎湃新聞專訪。她以中共國家衛健委高級別專家組成員的身份去武漢調查「不明原因肺炎」是1月18日，武漢新增確診病例終於歸零是3月18日，整整兩個月，李蘭娟的生活重心全是武漢。昨天，剛剛結束居家隔離。

停擺已久的武漢終於在4月8日「解封」，大多數外地馳援的醫務工作者陸續返回家鄉，但李蘭娟仍在武漢大學人民醫院東院。她從2月2日就進駐這家新冠肺炎定點收治醫院，每天去會診。

李蘭娟2月2日直接去了重點救治重症、危重症病人的武大人民醫院東院。「我們來了沒多久，醫院已經收了400個危重病人、重病人了，再過兩三天，就增加到了800個，氧氣、呼吸機都不夠用，醫護人員的口罩、防護服也不夠，困難很大。

醫院裡面是病人不斷增加，外面是檢測難、住院難，形勢非常嚴峻。」即便經歷過非典、H7N9型禽流感，即便從醫生涯裡已經見過數不盡的傷心，李蘭娟仍然心情沉重，「心理壓力蠻大」。

她沒有時間休息，每天幾乎只睡三四個小時，幾項工作同時開展：指導團隊救治危重症和重症，討論診療方案；作為專家給防控工作提建議；給各地來武漢增援的醫護人員進行培訓；指導火神山、雷神山和方艙醫院的工作；每天和傳染病診治國家重點實驗室連線指導科研。

如今，武漢終於春暖花開。李蘭娟回杭州後最想做的事：「第一件事還是科研，我們這個傳染病診治國家重點實驗室，有大量的關於新冠病毒的研究工作要做，疫苗的研發也要加速推進。

第二件事，我想要好好總結一下這次疫情中的事情，非典之後我和鍾南山院士一起主編了一本書，這次應該也要編一本書，總結一些經驗，為以後的防控工作做點貢獻。

第三件事情是要推動感染科的建設，非典結束後，中國大陸縣級以上醫院都有了感染科，但現在看來這還不夠，這方面的工作需要加強。」每一件事，都和疫情有關。

武漢 傳染病

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